Unai Simón añora a Nico Williams: "Hace todo lo posible para evitar una operación"

Como ocurrió en octubre, España pierde a sus dos extremos titulares, Lamine Yamal y Nico Williams, dos de las grandes sensaciones en la Eurocopa 2024 conquistada. Ambos con el mismo problema de pubalgia.

"Al final esas cosas son complicadas de decir, no sabemos exactamente una fecha", reconoció uno de los capitanes de la selección, Unai Simón, sin marcar el momento en el que ambos puedan regresar pero confiado en que tanto Lamine Yamal como Nico lleguen el próximo verano al Mundial en perfectas condiciones.

"Ojalá que Nico, cuando volvamos de la selección, esté sin ninguna molestia. Lo lleva arrastrando tiempo y es algo complicado. Una mañana te levantas y piensas que lo has recuperado, que ya ha pasado todo, y a la mañana siguiente vuelves a notar esas molestias", analizó.

Unai, que vive de cerca en el Athletic todo el trabajo que está realizando Nico Williams, lo puso en valor. "Esa gestión de entrenamiento que está haciendo, como está trabajando mucho en temas preventivos, con fisios externos, haciendo todo lo posible para evitar una posible operación y que todo vaya bien", resaltó.

De momento, pese a no ser llamado por Luis de la Fuente para no poner en riesgo su evolución, Nico ya reapareció y marcó el gol del triunfo del Athletic en la última jornada liguera en San Mamés. "En ese sentido vimos que el otro día tuvo buenas sensaciones en el partido y esperamos que recupere para lo que nos viene por delante", deseó.