Casi 90 % de entradas vendidas para ver a España en Tiflis pese ausencia de Lamine Yamal

De esta forma, se espera que el estadio de la capital georgiana (55.000 asientos), bien conocido por los futbolistas españoles, muestre un lleno a rebosar.

Las entradas cuestan entre 20 y 100 laris (de seis a 30 euros), cifras que no son precisamente bajas para muchos georgianos.

"España es el mejor equipo del mundo. Los apoyo desde que era niño y sueño con ver a sus estrellas. No me da pena haberme gastado el dinero", comentó a EFE Ramaz Dalakishvili, ingeniero de 59 años.

Añadió que "es una pena que no podamos ver a Lamine Yamal", que fue desconvocado en el último momento, tras someterse a un tratamiento de su pubalgia que requiere de siete a diez días de reposo.

En los últimos cinco años, los españoles han disputado dos partidos de clasificación para el Mundial y la Eurocopa en Tiflis. Ambos (2021 y 2023) se saldaron con victorias de La Roja (1-2 y 1-7, respectivamente).

La selección georgiana, que disputó en 2024 su primer torneo de naciones en la Eurocopa, tiene escasas opciones de clasificarse para la Copa Mundial, ya que depende de que Turquía no puntúe ante Bulgaria, última clasificada con todo derrotas, y los caucásicos ganen sus partidos ante españoles y los propios turcos, enjugando la diferencia de goles con los otomanos.