España completa su última sesión en casa y parte hacia Tiflis

Será la primera de las dos oportunidades de las que dispondrá España para sellar su pasaporte al Mundial 2026. Ante Georgia de visitante y cerrando la fase de clasificación, como líder pase lo que pase el sábado, ante la selección con la que disputa el pase directo al torneo, Turquía, el martes en La Cartuja (Sevilla).

España se ejercitó por última vez el jueves en su ciudad deportiva, situada en Las Rozas (afueras de Madrid), que abandonó tras la comida, a primera hora de la tarde, para partir rumbo a Tiflis en un vuelo chárter que se estima de una duración de cinco horas y media. Sobre las 20.30 hora española (23.30 hora local), aterrizará la expedición en suelo georgiano.

Durante la mañana, De la Fuente dirigió la última sesión en territorio español, de menor tiempo e intensidad que la del miércoles, en la que preparó los detalles tácticos del duelo ante Georgia. Fue un entrenamiento repleto de diversión para los 26 internacionales españoles, con juegos de carrera, partidos de fut-voley, series de disparos a puerta y ensayo de lanzamiento de faltas.

De la Fuente podrá sacar las últimas conclusiones en vísperas del partido, en el entrenamiento que la selección española completará en el escenario del encuentro, el Estadio Nacional Boris Paichadze, desde las 19.00 hora local del viernes. Antes, comparecerá en la rueda de prensa oficial ante los medios, acompañado de Mikel Zubimendi.

España puede recuperar para su equipo titular a Dean Huijsen y Fabián Ruiz, ausentes en los dos encuentros de la ventana de octubre, y De la Fuente debe decidir las piezas que integrarán el ataque sin los lesionados Lamine Yamal y Nico Williams. Con Mikel Oyarzabal fijo en los onces, Ferran Torres, Yeremy Pino o Álex Baena son los jugadores que más opciones tienen para completar el tridente.

España lidera el grupo E, con 12 puntos, tres más que Turquía (9), mientras que Georgia (3) y Bulgaria (0) completan la tabla. La Roja visitará el sábado 15 a Georgia y el martes 18 recibirá a Turquía en el cierre de la clasificación para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.