Huijsen se refugia en la selección

La selección española será el 'refugio' al momento más bajo de Huijsen desde su llegada al Real Madrid. La derrota en Anfield en la Liga de Campeones dio paso a un cambio en el descanso en Vallecas, en LaLiga ante el Rayo, por decisión técnica de Xabi Alonso.

"Me fijo en mí mismo y en hacerlo lo mejor posible para el Real Madrid y la selección. Intento mejorar cada día. Son momentos en el fútbol, es normal que si en el Real Madrid juegas un mal partido, todo el mundo hable de eso y haya pánico pero por un partido no va a pasar nada. La temporada es larga y si luego jugamos la final de Champions y ahí juego mal, sí importará mucho", reflexionó en Radio Marca el joven central madridista de 20 años.

Feliz por volver a la selección tras no poder participar en octubre por una leve lesión muscular, Huijsen agradece la confianza ciega que siempre le ha mostrado el seleccionador Luis de la Fuente. Confía en volver a ser titular en Tiflis, el sábado ante Georgia.

"Hasta ahora en la selección todo me ha ido bien. Estoy muy contento de estar aquí y muy orgulloso de representar a mi país", manifestó un futbolista que desde que debutó ante Países Bajos el 20 de marzo de 2025, entrando al partido por la lesión de Pau Cubarsí, ha sido titular en cada uno de los partidos de la selección.

