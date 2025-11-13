Las Palmas, a por el liderato de Segunda ante el Valladolid del uruguayo Almada

El conjunto amarillo no conoce la derrota aún fuera de casa y ha empatado sus últimos tres partidos lejos de la isla, con Granada (0-0), Huesca (1-1) y Sporting de Gijón (0-0), tres puntos que ahora pretende sumar en un choque y que supondrían su tercera victoria foránea.

Pese a la dificultad del mismo por la calidad del rival, Guillermo Almada está convencido de que su equipo va a saber plantar cara y aprovechar el empuje de su afición para dar un golpe sobre la mesa y empezar a despertar.

Almada quiere dar continuidad al once titular que empató en Cádiz, aunque ha reconocido que con la entrada de Chuki cambió el juego del equipo y por tanto es una opción que también baraja.

Para facilitar el trabajo de Guilherme en la portería, el técnico mantendrá los cuatro defensas pero, según opte por añadir a Chuki o no en el once inicial, variaría el planteamiento táctico del 4-4-2 al 4-2-3-1.

En este caso, situaría a Juric y Ponceau en el centro del campo, para poner por delante a Peter, Chuki y Amath, con Marcos André como punta de ataque, lo que dejaría fuera a Jorge Delgado frente al esquema del Nuevo Mirandilla.

El técnico uruguayo no es muy partidario de realizar cambios y lo probable es que si las cosas se complican vuelva a dar entrada a Chuki desde el banquillo, ante un equipo que ganó con autoridad al líder, el Rácing Club, en la jornada anterior (3-1).

Desde el otro banquillo, el entrenador del equipo isleño, Luis García, no podrá contar con el centrocampista francés Enzo Loiodice, expulsado por doble amonestación frente al Racing, y tampoco con el panameño Edward Cedeño, citado por la selección de su país.

Se abre así la posibilidad de que el tinerfeño Kirian Rodríguez acceda a la titularidad en el eje, junto al italiano Lorenzo Amatucci, pieza básica en esa línea.

El técnico asturiano tampoco puede contar aún con el delantero Sandro Ramírez, ni con Jeremía Recoba, lesionado de larga duración, pero recupera a Jonathan Viera tras cinco jornadas fuera de las convocatorias por una lesión muscular.

La última victoria amarilla en Pucela se remonta a marzo de 2022, con Xavi García Pimienta en el banquillo insular (0-1), en un feudo que históricamente nunca se le ha dado bien a la Unión Deportiva, con solo dos triunfos, ambos en Segunda, en veintiuna visitas ligueras.

Valladolid: Guilherme; Iván Alejo, Tomeo, David Torres, Guille Bueno; Peter, Juric, Ponceau, Amath; Marcos André y Jorge Delgado.

Las Palmas: Horkas; Viti, Sergio Barcia, Mika Mármol, Enrique Clemente; Kirian, Amatucci; Manu Fuster, Iván Gil, Ale García; y Lukovic.