Mikel Merino, 6 goles en 4 partidos con España: "Ya me echan la bronca cuando no meto gol"

"Estoy en un momento muy bueno de cara al gol, ya sea por suerte o por habilidad están entrando. Muchos amigos y familiares ya me echan la bronca cuando no meto gol. Ya se están mal acostumbrando, pero es una racha poco habitual en un centrocampista. Ojalá dure mucho tiempo porque significará que estoy jugando y ayudando al equipo", deseó en declaraciones a la Federación.

Mikel Merino marcó un doblete en el último encuentro de España, ante Bulgaria. De los cuatro últimos partidos como internacional, todos de fase de clasificación al Mundial 2026, solamente se quedó sin marcar a Georgia. Antes le hizo un triplete a Turquía y anotó un tanto en Bulgaria.

"He mejorado de cara a puerta gracias a jugar de delantero el año pasado. Me ayudó a entender mejor los espacios cerca de la portería rival. Nunca había estado tanto tiempo en el área. Al mismo tiempo son rachas. Sigo mejorando y aprendiendo, no me pongo objetivos en números de goles y asistencias, quiero mejorar como jugador y ser más completo todavía", dijo.

Con pasión por la selección española desde pequeño, Merino confesó los que fueron sus ídolos de la 'generación de oro', ambos goleadores.

"De pequeño tenía como referentes y los imitaba en el colegio a Villa y Fernando Torres. Era curioso porque tenía unas características totalmente distintas pero me ponía el peinado de Villa cuando era chaval", recordó.

Ahora, sueña con repetir sus pasos en el próximo Mundial y poder repetir el éxito de Sudáfrica 2010. "Hemos ganado una Eurocopa pero cuando eres un niño ves el Mundial como lo más grande que puedes jugar. Estamos cerca de poder jugarlo y ganarlo es el sueño que todos tenemos de crío".