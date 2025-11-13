Tebas impulsa LaLiga en China en la delegación del viaje de los Reyes de España

Con motivo de la visita de Estado de Sus Majestades los Reyes de España a la República Popular China, Tebas participó en el Foro España-China, la reunión del Consejo Asesor Empresarial y la cena de gala ofrecida por el presidente Xi Jinping, subrayando el papel del deporte como motor de desarrollo y entendimiento.

El presidente de LaLiga apuntó tras el encuentro que China es un mercado prioritario para ellos, destacando que el fútbol actúa como un puente cultural: "LaLiga lleva más de una década trabajando en China haciendo la marca más internacional, estando cerca de sus seguidores e impulsando el desarrollo del fútbol local, compartiendo nuestro conocimiento y experiencia".

Por su parte, Sergi Torrents, Director General de LaLiga China, destacó: "El mercado chino es fundamental dentro de la estrategia global de LaLiga. Hoy llegamos a más de 900 millones de personas en China a través de múltiples plataformas y conectamos directamente con cerca de 10 millones de aficionados en redes sociales. Esta relación se sustenta en la cooperación, el aprendizaje mutuo y la pasión compartida por el fútbol".

Además, Tebas se reunió en Pekín con Shen Haixiong, viceministro del Departamento de Publicidad del Comité Central y presidente de China Media Group (CMG), uno de los principales referentes del sector mediático del país. El encuentro sirvió para reforzar la colaboración en ámbitos como la innovación audiovisual, la creación de contenidos y la promoción de LaLiga en China a través del canal CCTV5.

En mayo de este año, LaLiga y la Chinese Professional Football League (CFL) firmaron un acuerdo de cooperación hasta 2029, que incluye asesoría en gobernanza, regulación económica, formación de cantera y sostenibilidad de los clubes.