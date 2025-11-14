Alfaro afirma que EE.UU. y México serán rivales "complicados" en los partidos amistosos

"Son rivales que son complicados, que están muy bien, que están por encima del nivel nuestro y me da la oportunidad de probar", dijo Alfaro en una conferencia de prensa desde el estadio 'Subaru Park', en la ciudad estadounidense de Chester, donde enfrentará a Estados Unidos en su tercer partido amistoso preparatorio para el Mundial.

Dos días después, la Albirroja juega en la ciudad de San Antonio, Texas (Estado Unidos) contra la selección de México.

"En esos partidos previos uno busca la puesta a punto", enfatizó el entrenador, quien añadió que "la realidad" del juego de la selección paraguaya se verá cuando jueguen la Copa del Mundial.

Alfaro destacó que la selección de Estados Unidos y varios jugadores de la MLS "están en un nivel físico muy parecido" al de futbolistas norteamericanos que juegan en Europa.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Para el partido contra Estados Unidos, Alfaro todavía no cuenta con la presencia del mediocampista del canadiense Vancouver Whitecaps Andrés Cubas, quien tuvo una "dificultad" con su visa.

El técnico informó que Antonio Sanabria, del Cremonese italiano, no arrancará como titular en el partido ante el equipo de las "Barras y estrellas" y que "a lo mejor" pueda "sumar algunos minutos", debido a requerimientos médicos de su club.

El mismo caso se repetirá con Omar Alderete, del Sunderland inglés, quien sí jugará ante México, anticipó el entrenador.

Asimismo, Alfaro confirmó que en el duelo ante Estados Unidos estará en el arco Orlando Gil, el guardametas del argentino San Lorenzo de Almagro.

El técnico adelantó que propondrá dos equipos para enfrentar a sus rivales norteamericanos, ante la posible ausencia en el juego ante México del defensa del Atlético Mineiro Junior Alonso, quien disputará la final de la Copa Sudamericana contra el argentino Lanús, el próximo 22 de noviembre en Asunción.

También están en duda para el partido ante el Tri el atacante Ramón Sosa y el defensa Gustavo Gómez, quienes jugarán con el Palmeiras la final de la Copa Libertadores ante el Flamengo, el próximo 29 de noviembre en Lima, Perú.