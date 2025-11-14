El Real Madrid "lamenta profundamente" el fallecimiento de Azkargorta

"El Real Madrid quiere expresar sus condolencias y su cariño a sus familiares, a todos sus seres queridos, así como a todos los clubes de los que formó parte. Azkargorta fue director de las Escuelas Deportivas Internacionales del Real Madrid entre 2003 y 2005", subraya el comunicado.
"En su dilatada trayectoria como entrenador ha dirigido a muchos equipos en España, Bolivia, Chile, Japón y México. Y también fue seleccionador de Bolivia y de Chile. Xabier Azkargorta ha fallecido a los 72 años de edad. Descanse en paz", subraya el Real Madrid.