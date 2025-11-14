Futbolistas colombianos se tiran al césped en señal de protesta

Como parte del reclamo simbólico realizado en Colombia, los jugadores se tumbaron en el césped tras el silbatazo inicial en ocho duelos de la última fecha de a fase regular de la liga.

Lea más: Fallece el español Azkargorta

Entre ellos estaban jugadores de los principales equipos del país, como Atlético Nacional y América de Cali. El gremio de futbolistas (Acolfutpro) informó que se trata de una “manifestación” ante la supuesta negativa de Dimayor, ente rector del fútbol cafetero, y de la federación de fútbol local a firmar un acuerdo sobre mejoras en las condiciones de trabajo.

“El mensaje es claro: los futbolistas ejercen su derecho fundamental a la protesta”, agregó la entidad en un comunicado.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los atletas piden llegar a un acuerdo que establezca aumentar el porcentaje que les corresponde por transferencias, mejorar la cobertura de salud y tener una participación en las ganancias por derechos de transmisión en televisión.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La Dimayor y la Federación Colombiana de Fútbol no se han referido hasta el momento sobre la protesta. En marzo, Acolfutpro anunció que los jugadores irían a huelga ese mes, pero finalmente desistieron tras lograr acuerdos parciales. AFP