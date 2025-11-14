Marlaska asegura colaboración con Portugal y Marruecos para que Mundial 2030 sea un éxito

En declaraciones a periodistas en Estoril, en el área metropolitana de Lisboa, el ministro precisó que sus equipos técnicos ya están trabajando, así como los especialistas en materia de seguridad ciudadana.

Resaltó también que los dos países miran a España "como un ejemplo" a la hora de garantizar la seguridad ciudadana.

"Si somos un referente en ese sentido es gracias a la profesionalidad de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad", recalcó, poniendo como ejemplo que España ya ha acogido múltiples eventos internacionales en diferentes ciudades.

Y añadió: "Lo que hacemos es trabajar, nos miran a nosotros. No vamos, evidentemente, de saberlo todo, sino de coordinar y cooperar tanto con Portugal como con Marruecos para garantizar que este mundial, que es muy importante, el primer mundial con dos continentes, pues necesariamente sea un éxito".

Este ha sido también uno de los temas que el ministro español ha tratado con su homóloga portuguesa, Maria Lucia Amaral, durante esta visita a la zona de Lisboa, informó la cartera del Interior española en un comunicado ayer, jueves.