Más de 50.000 personas llenarán San Mamés, epicentro de la solidaridad vasca con Palestina

El partido supondrá el colofón a una semana de acogida y cariño a la selección de Palestina en la capital vizcaína y servirá también para reivindicar la oficialidad de la denominada 'Euskal Selekzioa' (Selección Vasca).

El choque Euskadi-Palestina cerrará los actos programados para todo el día, una jornada que Yaser Hamed Mayor, futbolista vasco internacional con Palestina, espera "histórica" y que dé voz a todo el pueblo palestino para que "de una vez por todas termine el genocidio" en Gaza.

"El genocidio no ha parado. Hay un millón de personas sin hogar que viven en tiendas de campaña, hace un mes y medio supe que mi casa fue bombardeada. Como deportistas palestinos tenemos una responsabilidad muy grande de que la voz de Palestina llegue al mundo", incidió, por su parte, el seleccionador de Palestina, Ehab Abu Jazar.

Entre esos actos organizados para mañana destacan varias marchas para reclamar "el derecho del pueblo palestino a ser libre".

Ya en lo deportivo, aspecto que en esta ocasión queda claramente en un segundo plano por detrás de la solidaridad, Palestina, selección número 98 en el ránking FIFA, ha estado entrenándose desde su llegada a Bizkaia en las Instalaciones del Athletic Club en Lezama y las de Sarriena en Leioa de cara a un choque que le servirá de preparación para sus próximos compromisos.

El más inmediato es el Palestina-Libia del 25 noviembre en Catar, un encuentro del 'playoff' de clasificación para la Copa Árabe (torneo FIFA) que se juega en Catar del 1 al 18 de diciembre.

Si supera ese escollo, Palestina entraría en el grupo A de esa Copa Árabe con Catar, Túnez y el ganador del Siria-Sudán del Sur.

A Euskadi, dirigida por Jagoba Arrasate, técnico del RCD Mallorca en la Liga EA Sports, el partido le llega en un momento de la temporada con el calendario muy cargado para los clubes y en una fecha FIFA que le impedirá contar con sus mejores jugadores. Varios de ellos (Unai Simón, Remiro, Vivian, Laporte, Zubimendi, Merino, Oyarzabal) con la España de Luis de a Fuente.

Aun así, la selección vasca, que seguirá reclamando su oficialidad y la posibilidad de competir en los torneos oficiales de FIFA y UEFA, siempre puede presentar un equipo potente, incluso a pesar de tener también muchos jugadores importantes lesionados (Iñaki y Nico Williams, Oihan Sancet, Ander Barrenetxea ...).

Así, entre los convocados por Arrasate se encuentran titulares del Athletic como Andoni Gorosabel, Mikel Jauregizar, Iñigo Ruiz de Galarreta y Gorka Guruzeta, de la Real como Igor Zubeldia, Aihen Muñoz y Jon Gorrotxategi, del Alavés como Jon Guridi y Ander Guevara, y otros jugadores fuera del fútbol vasco como Álvaro Núñez (Elche), Unai García (Panetolikos/GRE), Oier Zarraga (Udinese/ITA) y Hugo Rincón (Girona).

Completan la convocatoria de 22 jugadores, que el técnico vasco ha tenido que recomponer por las bajas respecto a una primera citación, los porteros Aitor Fernández (Osasuna) y Unai Marrero (Real Sociedad); los defensas Iñigo Lekue (Athletic), Unai Elgezabal (Levante) y Jorge Herrando (Osasuna); los centrocampistas: Pablo Ibáñez (Alavés) y Kike Barja (Osasuna); y los delanteros Nico Serrano y Urko Izeta (Athletic).

En Palestina, además de Yaser Hamed, destaca la presencia del peruano Emilio Saba, que juega en el Sport Boys, de la primera división peruana.