2-1. Gio Reyna responde al llamado de Pochettino y EE.UU. derrota a Paraguay

El partido marcaba el regreso de Reyna al combinado nacional por primera vez desde la Copa América de 2024. Hijo del histórico capitán estadounidense Claudio Reyna, Gio, de 23 años, ha venía de una etapa marcada por lesiones y altibajos en la selección.

Reyna respondió con un gol y una asistencia al primer llamado del seleccionador, el argentino Mauricio Pochettino.

Puso el 1-0 en el minuto 4 de partido con un gran cabezazo tras un centro perfecto de Maximilian Arfsten.

No tardó nada Paraguay en igualar el encuentro. Era el minuto 10 cuando Álex Arce envió de cabeza al fondo de la red un centro servido por Miguel Almirón.

Con el paso de los minutos, Paraguay fue reculando y el 1-1 se mantuvo hasta el descanso.

Reyna volvió a ser clave para el segundo gol de Estados Unidos. El mediocampista del Borussia Mönchengladbach puso el centro que acabaría rematando al fondo de la red Folarin Balogun en el minuto 73.

Fue una jugada fortuita para Estados Unidos, que sacó rédito de un doble error defensivo de Paraguay.

Primero, Balogun interceptó un mal pase atrás de Paraguay. Acto seguido, Damián Bobadilla no acertó a despejar el centro de Reyna, dejando el esférico muerto en el área para que el remate del delantero del Mónaco.

El partido terminó en una monumental tángana entre jugadores y cuerpos técnicos de ambos equipos, desatada a raíz de una disputa por un saque de banda entre Sergio Gómez y Alex Freeman.

Tanto Estados Unidos —anfitrión del Mundial 2026 junto a México y Canadá— como Paraguay —sexto en las eliminatorias sudamericanas— estarán en el bombo del sorteo que se celebrará el próximo 5 de diciembre en Washington.

Los hombres de Pochettino disputarán otro amistoso este próximo martes, en esta ocasión contra Uruguay en Tampa (Florida).