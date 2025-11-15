España firma su mejor registro sin derrota en partidos oficiales

"Solo siento admiración por lo que se ha conseguido y orgullo por dirigir a una generación de futbolistas maravillosa que ha logrado el hito de superar el récord de 29 partidos sin perder de un grupo de futbolistas inolvidable en la historia del fútbol español. Es increíble llegar a 30 y superar esa marca", manifestó Luis de la Fuente.

El técnico superó el registró logrado por Vicente Del Bosque entre 2010 y 2013, con la selección española campeona del mundo y de Europa. Se inició tras comenzar el Mundial 2010 con derrota ante Suiza y desde es encuentro firmó el pleno de triunfos en la gran cita, ante Honduras, Chile, Portugal, Paraguay, Alemania y Holanda, para proclamarse por primera vez en su historia campeón en Johannesburgo de una Copa del Mundo.

España sostuvo una racha de partidos oficiales sin perder desde la segunda jornada del Mundial 2010 hasta la final de la Copa Confederaciones 2013, cuando cerró el récord de 29 partidos, siendo superada con claridad por Brasil en Maracaná (3-0). Con 24 triunfos y 5 empates marcó un nuevo techo que ha superado la nueva generación de futbolistas españolas en 2025.

Con De la Fuente al mando, España solamente ha sido derrotada en 2 de los 37 partidos que ha dirigido (sin contar una cita en la que como seleccionador sub-21 sustituyó en un amistoso con victoria a Luis Enrique por un caso de coronavirus en la absoluta). Solamente una derrota fue en partido oficial, ante Escocia en Glasgow el 28 de marzo de 2023.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Desde entonces, España ha conquistado la Liga de Naciones 2023 y la Eurocopa 2024, cedió en la tanda de penaltis ante Portugal tras empatar en la final de la Liga de Naciones 2025, y va lanzada rumbo al Mundial 2026. Su racha de partidos oficiales sin perder la dan forma 25 triunfos y 5 empates.