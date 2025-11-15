Huijsen no jugó por precaución tras una "ligera molestia" muscular

En la recta final del último entrenamiento de España antes de medirse a Georgia en el penúltimo encuentro de la fase de clasificación al Mundial 2026, Huijsen sufrió una leve molestia muscular que provocó que fuese uno de los tres descartes de De la Fuente.

"No se va a ir nadie mientras que los servicios médicos no indiquen lo contrario. El futbolista está encantadísimo de estar aquí y mañana valoraremos si la ligera molestia que tiene le impide jugar en Sevilla", aseguró De la Fuente en rueda de prensa.

El seleccionador lanzó un mensaje en tiempos en los que han surgido polémicas por lesiones de internacionales, especialmente con el Barcelona y un pulso abierto por el caso de Lamine Yamal.

"En la selección siempre es prioridad el futbolista, aunque alguno no lo quiera ver ni entender. En este caso es igual, valoraremos mañana con los servicios médicos de la Federación y del Real Madrid si se queda o se va. Él está para jugar y mañana valoraremos con todos los datos", defendió.

