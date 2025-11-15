La Real Sociedad, favorita en el derbi vasco femenino ante el Athletic

La nigeriana Edna Imade es el principal recurso ofensivo del equipo txuri urdin; marcha segunda goleadora de la división y ha marcado un tercio de los goles de un equipo que tiene unos buenos números con 20 tantos conseguidos.

Catorce puntos separan esta temporada a la Real y al Athletic y las locales, con el cambio de técnico, han experimentado una mejora sobresaliente en todos los aspectos con respecto a la pasada campaña hasta el punto de haber sido capaces de infligir la primera derrota al líder Barcelona en la anterior comparecencia ante su afición.

Afianzado el equipo en la tercera posición, empatado con el Real Madrid a puntos, una nueva victoria daría todavía más alas a un conjunto guipuzcoano que ha sumado tres victorias en cuatro partidos en su campo de Zubieta, con la única e inesperada derrota ante Tenerife.

Los antecedentes previos sonríen curiosamente a un Atlhetic que ganó hace dos temporadas en San Sebastián, perdió por la mínima la pasada, pero también venció en el último choque liguero entre ambos conjuntos disputado en Bilbao en febrero de este año (2-0).

