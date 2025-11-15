Martínez: Portugal mostrará su "mejor nivel" frente a Armenia tras fracaso en Irlanda

"Nos quedamos tristes", aseguró Martínez sobre la derrota frente a Irlanda 2-0 el jueves, con la que Portugal dejó escapar el pase directo al Mundial, haciendo que el partido de mañana, domingo, sea transcendental en su camino hacia la competición.

Y continuó: "Tenemos un equipo con mucha responsabilidad y muy autocrítico, y lo que intentamos hacer es crear un ambiente en el que, después de un partido, podamos crecer".

El seleccionador detalló que ha visto a los jugadores "llenos de alegría y con ganas de mostrar el mejor nivel e intentar ganar otro partido" arropados por su afición, ya que disputarán la vuelta contra Armenia en el Estadio del Dragón, en Oporto.

Sobre la expulsión de Ronaldo, dijo que es un "momento difícil" y defendió que no fue "una acción violenta", por lo que consideraría "muy injusto que fuera una sanción larga".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Vi que la reacción de Cristiano fue una reacción a una provocación. Una provocación que comenzó al principio del partido, en todas las jugadas en las que Cristiano estaba dentro del área con los centrales, comenzó el día anterior, en la rueda de prensa", opinó el seleccionador.

Sobre Armenia, avanzó que es "un equipo inteligente", con "jugadores con capacidad creativa y, defensivamente, una estructura en una línea de cinco muy solidaria".