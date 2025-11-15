Sevilla lamenta la muerte de su extécnico Azkargorta

“El Sevilla FC desea transmitir públicamente sus condolencias a la familia y allegados. Descanse en paz”, indicó en un comunicado el club andaluz, que destacó que Azkargorta, “famoso por llevar a Bolivia a la Copa del Mundo de 1994”, dirigió un total de 60 partidos con el equipo sevillista en la década de los 80 del pasado siglo.

Lea más: Fallece el español Azkargorta

El técnico de Azpeitia (Guipúzcoa) llegó al club del barrio de Nervión en 1987 procedente del Real Valladolid, al que había entrenado la campaña anterior, y fue el encargado de sustituir al escocés Jock Wallace en el banquillo, recuerda en su web el Sevilla.

Al igual que su antecesor en el cargo, añade la entidad sevillista, “no logró posicionar más alto al equipo en su primera temporada, quizá debido a la tardanza en la llegada de refuerzos”, y en la temporada siguiente “empezó con buenos resultados, aunque el equipo fue a menos y acabó siendo sustituido por Pepe Ortega”.

Además de al Sevilla, Xabier Azkargorta también entrenó en España al Nástic de Tarragona (1982-1983), Espanyol (1983-1986), Valladolid (1986-1987) y Tenerife (1989-1991), tras lo que llevó a la selección absoluta de Bolivia a clasificarse por primera vez para un Mundial, el de Estados Unidos 1994 -sus dos participaciones anteriores, 1930 y 1950, habían sido por invitación-.

También dirigió a la selección de Chile, al Yokohama Marinos japonés, al Chivas mexicano y a varios equipos bolivianos. EFE