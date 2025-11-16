Copa Sudamericana: Paraguayos, por la Gran Conquista

Por tercera ocasión en el historial de la Copa Sudamericana, la capital del Paraguay, Asunción, será escenario de la final del torneo, que en esta oportunidad pone frente a frente a Lanús de Argentina con Atlético Mineiro de Brasil, un duelo que tendrá la participación de jugadores compatriotas en ambos clubes.

El Granate de la ciudad de Lanús, provincia de Buenos Aires, cuenta en sus filas con José María Canale, puntal defensivo y también artillero, y el retorno, luego de una lesión, de Ronaldo Dejesús.

Con 14 participaciones, Lanús es el argentino con más intervenciones en la Sudamericana, torneo que alcanzó el título en el 2013, luego de vencer en la final al Ponte Preta de Brasil. Para llegar a la definición, el Granate venció en una de las semifinales a Universidad de Chile.

Por su parte, Atlético Mineiro tiene como uno de sus referentes y capitán al experimentado compatriota Junior Alonso, hoy día al servicio de la selección nacional en los amistosos por Norteamérica.

El club de Belo Horizonte, capital del estado de Minas Gerais, tiene en su haber una Copa Libertadores, el mismo año en que Lanús ganaba la Sudamericana (2013) y dos Copas Conmebol (1992 y 1997).

Además de Junior Alonso, Atlético Mineiro tiene como referente a un intermibable Givanildo Vieira de Souza, conocido deportivamente como Hulk, que a sus 39 años sigue marcando goles para el CAM.

El segundo torneo internacional en importancia en el continente, la Copa Sudamericana, entregará al campeón un premio en metálico de 6.500.000 dólares, mientras que el subcampeón recibirá 2.000.000 de la misma moneda.

Para esta semana se estima en Paraguay la visita de unos 37.000 extranjeros, que dejarán un impacto económico de unos 28 millones de dólares. El espectáculo será transmitido a 190 países.