El Atlético recupera el segundo puesto; tablas en el derbi vasco

El conjunto rojiblanco no desaprovechó la ocasión que le brindó el tropiezo del Real Madrid en el Clásico ante el Barcelona (4-0) y confirmó su buen momento en el campeonato con su tercera victoria consecutiva.

Tras el traspié europeo frente al Juventus italiano (1-2), el equipo de Víctor Martín sacó adelante un partido trabajado más que brillante ante un Badalona Women que estrenaba técnico: Marc Ballester, relevo de Ana Junyent.

Boe Risa abrió el marcador desde el punto de penalti (1-0), tras una revisión del VAR, y ya en la segunda mitad la canterana Lydia Rodríguez sentenció el partido (2-0) con un gol de bandera que, junto al de la madridista Linda Caicedo de la semana pasada ante el Alhama ElPozo, apunta a estar entre los mejores de la temporada.

La joven de 19 años aprovechó un rechace en un córner, avanzó con decisión hasta zona de tres cuartos y soltó un zurdazo que se coló cerca de la escuadra de Antonia Canales. Un estreno inmejorable con el primer equipo que permite al Atlético reforzar su confianza de cara al decisivo duelo europeo del jueves ante el Twente neerlandés.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Un triunfo que se le escapó al Athletic Club en el minuto 96 del derbi vasco ante la Real Sociedad (1-1). Nerea Eizaguirre, de penalti, neutralizó el tanto inicial de Daniel Agote y privó a las 'leonas' de su segundo triunfo consecutivo, que las habría situado siete puntos por encima del descenso.

La Real, por su parte, rescató un punto que hizo justicia a lo vivido ante los 10.094 espectadores que llenaron Zubieta. El empate permite al conjunto donostiarra escalar a la tercera posición y regresar a puestos europeos.

También hubo reparto de puntos en el Costa Adeje Tenerife–Granada. El conjunto insular continúa sin ganar en el estadio Heliodoro Rodríguez López, pese a adelantarse 2-0 con los goles de Natalia Ramos y Carlota Suárez.

Antes del descanso, Laura Requena recortó distancias desde el punto de penalti, y en el minuto 85 volvió a ser decisiva: llegó a línea de fondo y asistió para que Ari Mingueza, de primeras, arañase un empate que situa al cuadro nazarí octavo.

Y séptimo es ya el Sevilla, que tras derrotar al Atlético en la jornada anterior volvió a imponerse, esta vez ante el DUX Logroño. Un solitario gol de Fatoumata Kanteh, culminando un contraataque iniciado por Rosa Márquez, decidió un encuentro muy igualado (1-0).

La situación del equipo riojano es ya límite: suma solo un punto de los últimos doce y es penúltimo clasificado con cinco puntos, a cuatro de la salvación. Junto al Levante, es uno de los dos únicos equipos que aún no conocen la victoria tras once jornadas disputadas.

Finalmente, en la última jornada dominical, el Espanyol se impuso al Eibar en el Municipal de Ipurúa (1-2), retomando la senda del triunfo tras encadenar dos derrotas consecutivas.

El gol de Ainhoa Campo en el minuto 77 selló el 1-2 definitivo, consolidando al equipo blanquiazul en la parte media de la tabla, mientras que el conjunto armero sufrió su segunda derrota consecutiva y descendió hasta la duodécima posición.