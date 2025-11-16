"Hasta siempre, Bigotón": Bolivia despide al entrenador español Xabier Azkargorta

Decenas de personas acompañaron a la esposa de Azkargorta, Aracely, y a sus hijos que llegaron de Barcelona, Mikel y Alejandra, en la celebración de una misa de cuerpo presente.

Después los exfutbolistas de la Selección mundialista de 1994 Marco Antonio Etcheverry, Milton Melgar, Marco Sandy, Juan Manuel Peña y William Ramallo llevaron el féretro hasta la calle.

Algunos con lágrimas se despidieron de Azkargorta con un "Hasta siempre, Bigotón".

Afuera esperaba una banda de música local que despidió con la cueca "Viva mi patria Bolivia", canción que los bolivianos entonaron al clasificar al mundial de Estados Unidos, de hace 32 años, y cada vez que la Verde suma un triunfo.

"Mi padre es muy querido en Bolivia, quiso a esta tierra desde que vino y nosotros desde España sentimos siempre el amor de Bolivia hacia mi padre. Estamos muy contentos y agradecidos a todo el país", dijo a los medios locales Mikel Azkargorta.

En la víspera, su hija Alejandra recordó que junto a su hermano acompañaron a su padre y a la Verde en algunos partidos de las eliminatorias de 1993 y siempre apostaron por Bolivia.

Marco Antonio Etcheverry, uno de los grandes jugadores que formó Azkargorta, estuvo desde el viernes en el sepelio de quien llamaba "su segundo padre".

"Va a ser eterno el profe, vino aquí a dejar su sabiduría y se quedó con nosotros, un gesto increíble", expresó este domingo, tras el entierro del español.

Azkargorta, el director técnico de la histórica selección boliviana de fútbol que llegó al Mundial de 1994, falleció el viernes a sus 72 años en Santa Cruz, producto de una afección cardíaca que sufría desde hace tiempo.

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, se despidió del técnico español, a quien le dijo "que fue un gran boliviano" y que "lo dio todo por la patria", además le pidió que proteja a la Selección boliviana de fútbol y al país.

Otras autoridades del Gobierno, exjugadores y amigos despidieron con dolor a Azkargorta, el español que se quedó a vivir en Bolivia y pidió que cuando muriera sus restos descansen en Santa Cruz.