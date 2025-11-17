16-9. Los Eagles imponen su ley ante los Lions

Los vigentes campeones de la NFL ganaron el cuarto partido de los cinco disputados en el Lincoln Financial Field, su casa, frente a unos Lions que, con un balance de 6-4, se descolgaron de la pelea con los Chicago Bears (7-3) por el liderato en el norte de la NFC.

Jalen Hurts se quedó en 135 yardas lanzadas, sin pases de anotación, pero anotó a la carrera el único 'touchdown' de la noche de los Eagles.

Saquon Barkley sumó 83 yardas con 26 carreras para Philadelphia, mientras que AJ Brown tuvo siete recepciones para 49 yardas.

Las demás anotaciones de los Eagles llegaron gracias al pie del pateador Jake Elliott, con un perfecto tres de tres (27, 34 y 49 yardas, respectivamente).

Los Lions, un equipo que bajo la gestión del técnico Dan Campbell se había acostumbrado a jugar con éxito los cuartos down, se atascaron por completo contra los Eagles.

Por primera vez, fallaron cinco veces al jugarse un cuarto down y Philadelphia lo aprovechó para tomar las riendas del partido.

Jared Goff, mariscal de campo de los Lions, lanzó para 255 yardas, con un pase de anotación para Jameson Williams y una interceptación.