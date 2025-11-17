El seleccionador de Nigeria denuncia que hicieron vudú a su equipo en la tanda de penaltis

Chelle, que tuvo que ser parado para no enzarzarse en una pelea con estas personas en el momento final de la tanda de penas máximas, explicó a los periodistas a la conclusión del choque el por qué de su malestar y que habían sido víctimas del vudú de sus rivales.

"Durante toda la tanda de penaltis una persona del Congo hizo vudú. Tenía agua o algo parecido y lo estaba lanzando, así que yo me puse muy nervioso", dijo.

República Democrática del Congo se clasificó para la repesca internacional tras superar a Nigeria en los penaltis (4-3), tras acabar el encuentro con empate a un gol. El meta Lionel Mpasi-Nzau fue determinante al detener dos penaltis a Moses Simon y Semi Ajayi. También envió el balón fuera Calvin Bassey.

Nigeria, campeona de África en tres ocasiones, participó en seis Mundiales de forma consecutiva (de 1994 a 2018), mientras que si la República Democrática del Congo supera la repesca jugará su segundo Mundial , tras acudir, denominada entonces Zaire, al torneo de Alemania Federal en 1974.

