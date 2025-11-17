Ian Wright defiende a Bellingham: "Odian que no pueden llegar a él"

El futbolista del Real Madrid fue acusado de no celebrar el segundo gol de Harry Kane contra Albania, como luego desmintieron las propias imágenes, y de quejarse a ser sustituido por Morgan Rogers.

En una publicación de la cadena británica BBC en redes sociales, Ian Wright escribió un comentario defendiendo a Bellingham, que además fue elegido mejor jugador del encuentro en la victoria contra Albania.

"Tienen que crear esta historia porque no hay nada más de lo que hablar hasta el Mundial, así que todos estos meses van a ser así. Ellos (la prensa) odia que no pueden llegar a él. Odian que no pueden influir negativamente su carrera en su club como han hecho con tantos otros. Es un gran chico joven con talento y con amor en abundancia", aseguró Wright.