Valeri Karpin dimite como entrenador del Dinamo Moscú

Karpin, que dirige a la selección rusa desde 2021, tomó también las riendas del Dinamo en verano de 2025.
"Quiero expresar mi gratitud a la directiva, a los jugadores, a todo el personal del club y, por supuesto, a la afición del Dinamo", dijo el exjugador del Celta, Real Sociedad y Valencia en un mensaje difundido por la Unión de Fútbol de Rusia.
Agregó que el club moscovita "tiene todo lo necesario para seguir adelante y lograr grandes resultados".
Karpin, que entrenó al Mallorca en la temporada 2014-2015, aseguró que actualmente su prioridad son la selección rusa y su retorno a las competiciones internacionales.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
El Dinamo ocupa actualmente el décimo puesto en la liga rusa con 17 puntos.
La selección rusa perdió el sábado en un partido amistoso ante Chile (0-2).