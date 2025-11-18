Adrián González, entrenador del Spirit: "Queremos ser el mejor equipo del país"

El Spirit disputará su segunda final de liga consecutiva, esta vez frente al NJ/NY Gotham del también español Juan Carlos Amorós, que fue campeón de la NWSL en 2023.

"Este equipo está hecho para ganar. Queremos estar ahí cada año, queremos ser el mejor equipo del país", afirmó González en declaraciones a periodistas desde la ciudad deportiva del Spirit, ubicada en Leesburg (Virginia), a las afueras de la capital.

El equipo, que entrenó este martes por la mañana, viajará por la tarde a San Jose (California), donde este sábado se disputará la final.

"Es algo muy especial, algo que el club tiene claro que quiere, es un club con mucha ambición", dijo González.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El entrenador, nacido en Sabadell (Barcelona), vivió la final del año pasado como segundo de Jonatan Giráldez, que abandonó el banquillo del Spirit esta temporada.

"No es fácil volver a llegar ahí, y hacerlo de la manera en que lo hemos hecho. Hemos sido muy consistentes, y eso te prepara para estar en una buena posición en los 'playoff'. Es algo enorme para el club: queremos estar ahí cada año. Estamos construyendo algo especial, estamos logrando algo especial", dijo.

González señaló que la experiencia que jugadoras y cuerpo técnico adquirieron el año pasado "siempre ayuda", por lo que cree que "el equipo está más preparado" para afrontar este partido.

Aun así, explicó que su estrategia ha sido darle la mayor normalidad posible a la semana.

"Es otro partido. Hemos estado jugando partidos como este; sabemos lo que vamos a hacer. Se trata de normalizar la semana, normalizar el partido: al final es un partido de fútbol", dijo el técnico catalán.

Sobre el rival en la final, el Gotham, González dijo que "no es casualidad" que hayan llegado a la final, pese a que terminaron octavos la temporada regular.

El Gotham se ha convertido en la gran sorpresa del 'playoff' tras tumbar en cuartos al claro favorito, el Kansas City Current, y en semifinales al vigente campeón, el Orlando Pride.

"Tienen un muy buen equipo, con mucho talento, sólidas en defensa pero también en ataque. Es un equipo de mucho nivel y merece estar aquí. Nos conocemos bien, así que será un gran partido", afirmó el técnico.