El argentino Gómez empieza con triunfo la defensa de su título en Challenger de Guayaquil

La vigésimoprimera edición del torneo, que otorgará 75 puntos al ganador para la clasificación de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP), se disputa en el anexo del Guayaquil Tenis Club, en el municipio de Samborondón, y en él también ganó el español David Jorda Sanchis por 3-6, 6-4 y 6-3 sobre el peruano Arklon Huertas del Pino.

Por la primera fase ganaron los argentinos Juan Estévez por 6-4 y 6-2 a su compatriota Lorenzo Rodríguez; Facundo Mena por 3-6, 6-0 y 6-0 al mexicano Rodrigo Pacheco Méndez; y Luciano Ambrogi por 6-2 y 7-5 al estadounidense Tristan McCormick.

Por su parte, el venezolano Luis David Martínez dio cuenta del ecuatoriano Mario Galarraga por 6-7(3), 6-2 y 4-0; mientras que los peruanos Gonzalo Bueno y Juan Pablo Varillas derrotaron por 6-2 y 6-4 al argentino Federico Aguilar y al canadiense Juan Carlos Aguilar por 6-4 y 6-1, respectivamente.

Federico Agustín Gómez (ARG) a Tomás Martínez (ARG) por 6-2 y 6-1.

Juan Estévez (ARG) a Lorenzo Rodríguez (ARG) por 6-4 y 6-2.

Facundo Mena (ARG) a Rodrigo Pacheco Méndez (MEX) por 3-6, 6-0 y 6-0.

Luciano Ambrogi (ARG) a Tristan Mccormick (USA) por 6-2 y 7-5.

Andrés Andrade (ECU) a Sebastián Gima (ROU) por 6-1 y 6-1.

Luis David Martínez (VEN) a Mario Galarraga (ECU) por 6-7(3), 6-2 y 4-0 (triunfo fácil).

Gonzalo Bueno (PER) a Federico Aguilar (ARG) por 6-2 y 6-4.

Daniel Vallejo (PAR) a Lucio Ratti (ARG) por 6-2 y 6-1.

Juan Pablo Varillas (PER) a Juan Carlos Aguilar (CAN) por 6-4 y 6-1.

David Jorda Sanchis (ESP) a Arklon Huertas del Pino (PER) por 3-6, 6-4 y 6-3.

Hady Habib (LBN) a Salvador Price (COL) por 6-2 y 6-0.

Paulo Saraiva dos Santos (BRA) a Lucas Yúnez (ECU) por 6-4, 1-6 y 7-5.

Álvaro Guillén (ECU) a Emilio Camacho (ECU) por 6-2 y 6-3.