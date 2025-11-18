El Jimbee, tras el líder ElPozo, recibe al Valdepeñas para mantener su pleno como local

El encuentro, correspondiente a la undécima jornada liguera, comenzará a las nueve menos cuarto de la noche en el Palacio de los Deportes de Cartagena y los rojiblancos lo afrontarán con 21 puntos sumados, que son seis menos de los que tiene ElPozo, que jugará este martes en la siempre difícil cancha del Islas Baleares Palma Futsal.

Los de Eduardo Sao Thiago Lentz "Duda", que vienen de empatar a uno en la pista del Jaén Paraíso Interior, tienen por detrás al Fútbol Club Barcelona, tercero con 20; y al Quesos Hidalgo Manzanares, cuarto con 18, dos conjuntos que tienen a tiro a los meloneros. Así pues, para ser el primero que sigue la estela del líder lo suyo es ganar a un rival, el Valdepeñas, que aparece en la sexta posición con 16 puntos y el sábado ganó por 1-0 al Servigroup Peñíscola.

Contra los de Ciudad Real el Jimbee buscará su sexta victoria en seis partidos que habrá disputado delante de su público y, para ello, su técnico en principio no podrá contar con dos alas como Fran Cortés y el brasileño Cicero da Silva "Juninho" ni con el pívot igualmente brasileño Walter Fernandes "Waltinho", los tres con molestias, y sus bajas se unen a la del lesionado de larga duración Renato Lopes.

"Venimos de jugar un partido duro y estamos algo mermados y, además, tenemos la Champions por delante. En ese contexto nos debemos demostrar a nosotros mismos que somos capaces de responder ante las dificultades. Con lo que tenemos podemos competir a alto nivel y tenemos la mente activa y sabiendo que hay que apretar un poco más, lo cual anima a los jugadores", indicó el técnico hispano brasileño.

"Estamos fuertes en casa y queremos mantener esa fortaleza", dijo, también al tiempo que valoró el apoyo que reciben desde la grada. "Hay muy buen rollo con nuestra afición, una gran conexión, y no hay ningún partido en el que vengan pocos aficionados al Palacio y, a los que vienen, les pedimos que estén al 100% porque ellos juegan un papel importantísimo que decanta partidos. Deben sentirse importantes porque lo son", aseguró el de Florianópolis.

Del Valdepeñas destacó que "es un equipo muy bien trabajado, con muchos jugadores nuevos y con una ilusión que se nota en su forma de jugar" y recordó que el cuadro manchego "está luchando por acceder a la Copa de España".