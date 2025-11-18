Llorente, Aleix García, Yeremy y Olmo, novedades de España ante Turquía

El seleccionador español, Luis de la Fuente, ha introducido estos cuatro cambios en el equipo titular de esta última jornada del grupo E de clasificación para la cita mundialista con respecto al que goleó el sábado por 0-4 a Georgia en Tiflis, en el que sustituyen a Pedro Porro, tocado físicamente y uno de los descartes, Martín Zubimendi, Ferran Torres y Álex Baena.

De la Fuente mantiene en la portería a Unai Simón, tras haberse recuperado de un golpe en el pie derecho sufrido en el encuentro jugado en la capital georgiana. El otro descarte, además de Porro, es el delantero del Rayo Jorge de Frutos.

El técnico de la selección turca, el italiano Vincenzo Montella, sin su máximo referente y capitán, Hakan Calhanoglu, por lesión ni el también centrocampista Ismail Yüksek, por sanción, revoluciona su once con hasta ocho cambios en relación con el que venció por 2-0 a Bulgaria la pasada jornada. Regresa el extremo Baris Yilmaz y el madridista Arda Güler es suplente.

España juega de inicio con Unai Simón; Marcos Llorente, Laporte, Cubarsí, Cucurella; Aleix García, Fabián, Mikel Merino; Yeremi, Dani Olmo y Oyarzabal.

Turquía sale con Bayindir; Çelik, Demiral, Akaydin, Söyünku, Kadioglu; Kahveci, Kökçu, Salih Ozcan, Yilmaz; y Deniz Gül.