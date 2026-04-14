Operación Ícaro: suben a 10 los detenidos por red de ciberestafa liderada por joven de 18 años

Ayer, lunes, la Policía Nacional y el Ministerio Público anunciaron la detención de ocho personas en el marco de la investigación de un supuesto esquema de ciberestafas que habría operado principalmente desde el departamento de Itapúa y era presuntamente liderado por un joven de 18 años.

Se estima que la estructura llegó a mover aproximadamente 9.000 millones de guaraníes a través de miles de transacciones fraudulentas por medio de cuentas bancarias o billeteras electrónicas vulneradas, lavando el dinero por medio de la compra de criptoactivos.

En comunicación con ABC Cardinal este martes, la fiscal que investiga el caso, Irma Llano, comentó que dos personas más fueron detenidas desde ayer, lo que eleva el número total de detenidos a diez.

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Más allá de los 10 detenidos, los investigadores apuntan a aproximadamente 400 personas como sospechosas de haber colaborado con el esquema de estafa.

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Según la Policía, uno de los métodos que utilizaban los supuestos delincuentes para romper la trazabilidad del dinero era transferirlo desde una cuenta vulnerada a una tercera persona a la que luego decían que el envío fue un error y le pedían al receptor que “devolviera” el dinero, pero a una cuenta distinta, permitiéndole quedarse con una pequeña parte como una “recompensa”.

Supuesto líder de 18 años

Los investigadores apuntan como supuesto líder del esquema a un joven de 18 años a quien la fiscal identificó como “Álex”, a quien describió como un estudiante de tecnología y “un chico nerd que le gustaba jugar, estar todo el tiempo con su computadora”.

“Es el que surge en los primeros tanteos realizando estas maniobras y porque es su círculo cercano, sus compañeros de colegio, amigos y otra gente cercana los que empiezan a operar con él”, dijo la agente del Ministerio Público.

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La fiscal Llano enfatizó que la investigación aún es incipiente y que los investigadores aún deben realizar pericias de “un montón de dispositivos”, perfiles y cuentas.

Se mostró reacia a dar detalles adicionales sobre cómo funcionaba el esquema de ciberestafas hasta “tener la seguridad de que el sistema financiero no esté vulnerado”. Comentó que en la trazabilidad de las operaciones llevadas a cabo por la estructura hay “tres o cuatro bancos”.