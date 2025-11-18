Raphinha, gran novedad en el primer entrenamiento de la semana

El brasileño sufrió una lesión en el tercio medio del bíceps femoral del muslo derecho el pasado 25 de septiembre contra el Oviedo y, aunque el tiempo aproximado de baja fijado por el club inicialmente fue de tres semanas, sufrió una recaída de la que se encuentra ya en la recta final de su recuperación.

La otra noticia de la sesión ha sido la presencia junto al resto del grupo del centrocampista Marc Casadó, que fue baja de última hora en el partido del pasado 9 de noviembre contra el Celta al notar unas molestias durante el calentamiento.

Todavía sin los internacionales, el primer entrenamiento de la semana ha contado con la participación de Wojciech Szczesny, Joan Garcia, Eric Garcia -quien aún lleva la máscara protectora por la fractura nasal sufrida el 5 de noviembre ante el Brujas-, Gerard Martín, Raphinha, Marc Casadó y Alejandro Balde.

También han completado la sesión los jugadores del filial Pedro 'Dro' Fernández, Tommy Marqués, Guillem Victor, Jofre Torrents y Toni Fernández.

Asimismo, el centrocampista Marc Benal no ha estado presente, porque esta tarde disputará con Cataluña el partido amistoso contra la selección de Palestina en el Estadio Olímpico Lluís Companys.