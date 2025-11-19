1-2. Paraguay vence en amistoso a México, que sigue volando bajo

En el Alamodome, Antonio Sanabria y Damián Bobadilla anotaron por los paraguayos y Raúl Jiménez descontó por los mexicanos.

La primera mitad fue de pocas llegadas a las áreas con muchas faltas y choques.

México dejó ir la posibilidad de gol en la jugada más clara de la primera mitad en la que Édson Álvarez estrelló la pelota en el palo.

Después de 45 minutos con ambos cuadros enredados en la mitad de la cancha, en el tiempo complementario los dos cuadros salieron en busca de goles.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Para la segunda parte, el seleccionador paraguayo, Gustavo Alfaro, envió a la cancha a Julio Enciso y Damián Bobadilla; de inmediato cosechó frutos con protagonismo de ambos en par de goles.

En el 48 Enciso le puso una asistencia a Sanabria, anotador de zurda del 0-1. México empató en el 54 con un penalti convertido por Jiménez, pero los paraguayos respondieron de inmediato, con un gol de cabeza en el 56 de Bobadilla.

Los paraguayos se plantaron bien a la defensa y evidenciaron las carencias del ataque mexicano.

Frustrados, en el 84 los hinchas de México entonaron el grito homofóbico que suelen repetir cuando su equipo juega mal, lo cual causó la detención del encuentro por unos segundos.

En el 88, Enciso tuvo el tercer gol en sus botines, pero Malagón apareció a tiempo y despejó la pelota; en el 90+4 otra vez el portero apareció a tiempo para detener a Diego González, a punto de meter el balón en la red.

Para México la fecha FIFA fue de pésimo rendimiento con un empate sin goles con Uruguay y el revés de hoy que provocó ofensas por parte de sus aficionados, insistentes con el grito discriminatorio.

1. México: Luis Malagón; Israel Reyes (Kevin Álvarez m.67), Édson Álvarez, Jesús Orozco (Johan Vásquez m.60), Mateo Chávez (Jesús Gallardo m.60); Erick Lira, Orbelín Pineda, Gilberto Mora (Armando González m.67), Marcel Ruiz (Erick Sánchez m.73), Raúl Jiménez, Jorge Ruvalcaba (Roberto Alvarado m.60).

2. Paraguay: Orlando Gill; Gustavo Velázquez, Alexis Duarte, Alan Benítez, Agustín Sandez; Diego Gómez (Damián Bobadilla m.46), Braian Ojeda (Lucaz Romero m.92), Matías Galarza (Junior Alonso m.82), Miguel Almirón (Julio Enciso m.46), Ramón Sosa (Diego González m.68), Antonio Sanabria (Alex Arce m.68).

Goles: 0-1, m.48: Antonio Sanabria; 1-1, m.54: Raúl Jiménez; 1-2, m.56: Damián Bobadilla.

Arbitro: Joe Dickerson, de Estados Unidos. Amonestó a Erick Lira, Raúl Jiménez, Orbelín Pineda; Alan Benítez, Agustín Sandez y Orlando Gill.

Incidencias: Partido amistoso entre las selecciones de México y Paraguay, celebrado en el Alamodome, San Antonio, Texas.