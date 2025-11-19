Busquets asegura que disfruta de sus últimos días como jugador profesional

"(Tengo) asumido todo, (estoy) disfrutando y con ganas de intentar alargarlo dos partidos más. Sería muy buena señal", dijo Busquets a los medios de comunicación antes del entrenamiento del Inter Miami.

El centrocampista, de 37 años, anunció el mes pasado que se retiraría al término de esta temporada después de casi dos décadas en la élite.

Sin embargo, la fecha de su despedida del fútbol es incierta, dado que el Inter Miami se encuentra inmerso en los 'playoffs' de la MLS. El domingo disputará a domicilio las semifinales de la Conferencia Este en Cincinnati, y a partir de estas instancias cada eliminatoria se disputa a partido único.

En caso de que llegue a las finales de la MLS Cup, a Busquets le restarían tres partidos para retirarse.

"Lo importante es tener la conciencia tranquila, estar seguro de la decisión, y en eso no hay ninguna duda", agregó.

Busquets recordó con orgullo lo logrado en estos dos años y medio en la plantilla del Inter Miami, un paso que calificó como "un reto" que le obligó a salir de su zona de confort en el verano de 2023, cuando abandonó como capitán el FC Barcelona.

"Estoy muy contento, no me arrepiento, es un orgullo haber podido participar en el crecimiento del club, de la liga, de los compañeros, y ojalá pueda acabar de la mejor manera", sostuvo.

También tuvo palabras para la reciente visita de Lionel Messi al Camp Nou, sin haber recibido permiso previo del FC Barcelona, y se mostró igual de extrañado que el resto de la gente por verlo allí, aunque indicó que "es un orgullo" que se relacione al argentino con el club culé.

Preguntado sobre la cancelación del partido de LaLiga entre el Barcelona y el Villarreal que se iba a disputar en Miami en diciembre, Busquets criticó la falta de información al respecto por parte de la competición, y dijo que no podía ser que se eligiera a dos equipos sin saber las condiciones ni lo que va a ocurrir en los próximos años.

Sin embargo, indicó que "es bueno que el deporte, que la liga, se abra al mundo y haya oportunidad en otros paises".