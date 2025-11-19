El colombiano Hernán Gómez admite que los resultados de El Salvador fueron pésimos

La selección Azul y Blanco volvió este miércoles al país tras caer a domicilio el martes por 3-0 ante Panamá. Fue la quinta derrota consecutiva de los pupilos de Gómez en las eliminatorias de la Concacaf.

El entrenador colombiano dijo a su salida del Aeropuerto Internacional de El Salvador, que el partido contra Panamá fue el "más malo" que ha tenido, y apuntó que los rivales que enfrentó "tienen mucho más trabajo" y "mostraron más capacidad".

"En esta eliminatoria los resultados mal. Nosotros formamos un equipo donde realmente empezó a hacer un buen trabajo pero a raíz de lesión, tras lesión, tras lesión y suspensiones, nos fuimos bajando", comentó el colombiano.

Dijo no saber sobre su continuidad como técnico del equipo salvadoreño.

"La verdad, los resultados pésimos", enfatizó.

"Tratamos de hacer las cosas de la mejor manera, de ayudar a los muchachos. No hemos podido salir, no hemos podido arrancar, todavía no nos da", apuntó y señaló que "los rivales que enfrentamos tienen mucho más trabajo, mostraron más capacidad", dijo.

El Salvador se enfrentó con Surinam, Guatemala y a Panamá en estas eliminatorias de la Concacaf y de un total de seis juegos obtuvo solamente tres puntos, quedando en el último puesto del Grupo A.

Aficionados salvadoreños esperaban que su país volviera a un Mundial tras sus dos participaciones en 1970 y 1982.