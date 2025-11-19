Honduras anuncia la salida de Reinaldo Rueda tras la eliminación del Mundial 2026

"Hacemos oficial que la relación profesional del actual cuerpo técnico ha finalizado con el último partido del proceso clasificatorio al Mundial 2026", indicó la FFH en un comunicado.

Honduras quedó eliminada tras empatar el martes sin goles como visitante contra Costa Rica, país que también quedó fuera de la máxima competición del fútbol.

Rueda no pudo llevar a Honduras a un segundo mundial después de haberlo hecho en el de Sudáfrica 2010.

Honduras ha participado en tres mundiales: España 1982, con el hondureño José de la Paz Herrera; Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, este último con el colombiano Luis Fernando Suárez.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La FFH también asumió su "responsabilidad" por el fracaso deportivo del país y señaló que tiene "el deber de revisar de manera profunda y objetiva el desempeño deportivo y técnico de este proceso eliminatorio".

"En este sentido, se ha decidido iniciar de inmediato un proceso interno de evaluación técnica y estructural sobre este proceso de clasificación basado en informes deportivos, análisis de planificación y funcionamiento general del proyecto de selección", añade el comunicado.

El organismo deportivo enfatizó que "el fútbol de Honduras no puede bajar los brazos, por el contrario, al asumir la responsabilidad que vivimos hoy, también asumimos con mucho carácter de identidad nacional para revertir este duro momento y convertirlo en una oportunidad de crecimiento, sin excusas, hacia nuevos horizontes, sumándonos todos a este proyecto".

Honduras finalizó en el segundo lugar del Grupo C de las eliminatorias de la Concacaf, con nueve puntos, saldo de dos triunfos, tres empates y una derrota, seguida de Costa Rica (siete) y Nicaragua (cuatro).

Del grupo, Haití se adueñó del primer lugar con once unidades y logró su segunda clasificación a un mundial, después del que jugó en Alemania en 1974.