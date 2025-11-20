Arriaga y Ryan están disponibles en el Levante para el derbi ante el Valencia

Los dos jugadores tienen previsto ejercitarse esta tarde con el Levante, pero su entrenador, Julián Calero, confirmó antes del entrenamiento que cuenta con ambos, aunque Arriaga llega muy justo físicamente tras haber jugado dos partidos con Honduras.

“Vamos a ver qué tal se encuentra, va a estar disponible. Le encanta su profesión y siempre está disponible. Es una lástima no tenerle más descansado”, comentó Calero, que explicó los motivos de haber programado el entrenamiento a partir de las 19.00 horas.

“Somos una manada y la manada no deja atrás a nadie. Si tenemos que entrenar a las tres de la mañana para que uno más esté entrenamos a las tres de la mañana. Se trataba de esperar a un compañero y que sepamos cómo se encuentra”, comentó.

Además, Calero desveló que el meta Ryan atraviesa un proceso gripal pero que cuenta con él para el derbi, ya que, además, no jugó ninguno de los dos encuentros amistosos con Australia.

