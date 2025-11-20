Luis García pide tener el control ante un Albacete "peligroso" fuera de casa

Por ello, el técnico asturiano ha reconocido en la rueda de prensa previa al choque que no les conviene un partido de ida y vuelta ante el cuadro manchego, y sí tener el "control" del mismo, con especial atención a las vigilancias defensivas para evitar las transiciones.

"Es un partido muy difícil de jugar porque el Albacete no necesita demasiado el balón para hacerte mucho daño, transita muy bien y maneja el balón parado. Es el típico rival que crees que tienes el partido controlado, pero ellos están muy preparados para hacerte daño", ha explicado.

Luis García ha admitido que la baja por lesión de Ale García, máximo goleador del conjunto amarillo, les puede obligar a "atacar de manera diferente", al no disponer de la "velocidad y verticalidad" del delantero canterano.

No ha revelado quién será su sustituto, aunque asegura tener "varias opciones", como que Viti Rozada juegue como extremo y Álex Suárez sea el lateral derecho, o la inclusión de Iván Gil, quien formaría la penúltima línea de ataque con Pejiño y Manu Fuster.

Una vez consumido el primer tercio de LaLiga Hypermotion, en el tercer puesto de la clasificación pero igualado a 26 puntos con Deportivo de La Coruña y Racing de Santander, el preparador ovetense subraya que deben seguir mejorando "en todas las facetas del juego" para ser más "completos".

El técnico ovetense ha esquivado la pregunta de si renovaría hoy mismo si le llamasen para firmar el nuevo contrato el presidente y el director deportivo del club: "No tienen mi teléfono", ha bromeado.