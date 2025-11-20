Nadine Kessler demanda más inversión y lamenta la poca atención a las jugadoras españolas

"A nivel de clubes y de ligas necesitamos más inversión y conseguir un equilibrio competitivo en nuestras ligas. Si el producto deportivo no es suficientemente bueno no va a tener seguidores, pero estamos abiertos a nuevas inversiones. El fútbol femenino no necesita un rescate, queremos tener inversores que tengan un retorno y que sepan que llevará tiempo tener ese retorno", dijo.

Kessler destacó que la reforma de la Liga de Campeones femenina de la UEFA y la creación de la Copa de Europa quería atraer a más equipos, porque hay 91 clubes que pueden jugar en ambas, además de tener más competitividad, porque "es esencial que las personas vean que es maravilloso ver el fútbol femenino".

"Espero que sean conscientes de cómo se admira a las jugadoras españolas en muchos países. Yo he sido jugadora y se decía que el fútbol femenino no era suficientemente bueno, pero esas críticas desaparecieron cuando se vio a las jugadora españolas. Me da un poco de pena que no reciban toda la atención que se merecen. Tienen que trabajar muy duro en el campo y tenemos que ponerlo más en valor", reclamó.

Kessler se mostró admiradora del fútbol español. "¿A quién no le gusta el fútbol español?", dijo, y destacó que en Europa hay 480 clubes de fútbol femenino de primera división y "muchas deportistas de éxito".

"Aquí están los balones de oro de las jugadoras españolas. Esto lo hace atractivo y es importante que las jugadoras sepan que pueden estar bien pagadas", opinó.

Entre sus objetivos como responsable de la UEFA, la exjugadora alemana apostó por que más futbolistas continúen vinculadas al fútbol tras su retirada, porque actualmente hay pocas y es importante que participen en la toma de decisiones.

"Tenemos mucho trabajo para garantizar que en todas partes de Europa el fútbol sea un lugar para todas las jugadoras, eliminar barreras en el fútbol de base y desde el punto de vista profesional quiero que muchas mujeres puedan seguir los pasos de Alexia y Aitana. El fútbol femenino debe estar en la agenda siempre", defendió.