Adrián González: "No vamos a jugar con once, vamos a jugar con mucha más gente"

"Estamos agradecidos por estar aquí de nuevo. Es un enorme privilegio poder jugar otra final", destacó González en la rueda de prensa organizada en San José (California), sede de la final.

"El mensaje es claro. Hacer lo mismo que hemos venido haciendo, que las jugadoras sean ellas mismas. Ya hemos aprendido todo durante la temporada. Todo está hecho. En un partido como este, los detalles son importantes, pero tenemos debemos apelar a la tranquilidad. Estamos aquí porque nos lo merecemos. No vamos a jugar con once jugadoras, vamos a jugar con mucha gente con nosotros. Como equipo, nos apoyamos y esta es nuestra mejor fuerza", añadió.

Adrián González y Juan Carlos Amorós, dos entrenadores españoles al frente del Washington Spirit y del NJ/NY Gotham de la NWSL, cruzarán este sábado sus caminos en una final de liga inédita en la que ambos equipos aspiran a su segundo título.

La final entre el Spirit y el Gotham comenzará hacia las 17:00 hora local (01:00 GMT del domingo) en el PayPal Park, un campo neutral en San José (California) que habitualmente acoge los partidos de los Earthquakes de la MLS y del Bay FC de la NWSL.

"Asumimos riesgos cada día, haremos lo que hemos venido haciendo. No vamos a cambiar nada, el equipo sabe qué tenemos que hacer. Puedes ser más conservador, puedes arriesgar, pero al final es un partido más", dijo González.

Para la final, González informó de que una de sus grandes estrellas, Trinity Rodman, está lista para competir: "Trinity está bien, está empujando para poder jugar. Está muy bien, estará disponible y preparada".

Para el Spirit será su segunda final de liga consecutiva, después de la que perdió el año pasado frente al Orlando Pride.

"Mejoramos con el tiempo, tenemos más experiencia. Es una gran enseñanza. Nos hemos preparado muy bien", subrayó.

González afirmó además que el Gotham merece estar en la final y celebró el trabajo realizado por Juan Carlos Amorós.