El Ayacucho presenta denuncia penal contra árbitro por suspender decisivo partido en Perú

Los directivos de los Zorros del Sur precisaron en sus redes sociales que la denuncia fue presentada contra Haro y los miembros de su terna arbitral, y aseguraron que están dispuestos a llegar "hasta las últimas instancias del caso".

El árbitro suspendió el partido cuando se disputaban los minutos añadidos, luego de que supuestos aficionados locales arrojaran objetos a la cancha y a un juez de línea.

El club publicó, en ese sentido, una copia de la denuncia presentada ante la Fiscalía Provincial Corporativa de Huamanga, la capital de la región de Ayacucho, en el que acusa a Haro de usurpación de la función pública, falsificación de documentos, en la modalidad de omisión de consignar declaraciones de documentos privados, y falsedad genérica.

El Ayacucho afirmó que el árbitro favoreció al equipo visitante al haber consignado que el partido fue suspendido de manera definitiva cuando, según consideró, eso se hizo de manera temporal y debía reanudarse tras la orden del retiro de los aficionados del estadio.

Este jueves, la Comisión de Disciplina de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) decidió otorgar una victoria por 0-3 al Comerciantes e impuso al Ayacucho una multa de 30 unidades impositivas tributarias, equivalentes a 160.500 soles (unos 41.360 dólares).

Con esa decisión, los Zorros se quedaron con 29 puntos en la clasificación general del año, por lo que tienen la obligación de obtener un triunfo en la visita de este domingo al Cienciano y esperar otros resultados para escapar del descenso.

El Ayacucho también anunció que apelará la resolución de la Comisión de Disciplina, a la que acusó de haber aceptado "tendenciosamente" todas las pretensiones del Comerciantes.