González versus Amorós, un duelo español en la final de la NWSL

La final entre el Spirit y el Gotham comenzará hacia las 17:00 hora local (01:00 GMT del domingo) en el PayPal Park, un campo neutral en San José (California) que habitualmente acoge los partidos de los Earthquakes de la MLS y del Bay FC de la NWSL.

Para el Spirit será su segunda final de liga consecutiva, después de la que perdió el año pasado frente al Orlando Pride.

El club capitalino terminó segundo la temporada regular tras un relevo en el banquillo a mitad de curso: González, hasta entonces segundo entrenador, asumió el mando tras la marcha de Jonatan Giráldez al OL Lyonnes de la liga francesa.

El Gotham llega como la gran sorpresa de esta final. El equipo de Amorós acabó octavo en la fase regular y en cuartos de final se deshizo del Kansas City Current, máximo favorito al título tras completar una temporada histórica.

Luego, en semifinales, el Gotham eliminó al vigente campeón, el Orlando Pride.

Spirit y Gotham se han visto las caras tres veces esta temporada -dos en liga y una en la fase de grupos de la Copa de Campeones de la Concacaf-, con un balance de dos empates y una victoria para el Gotham, que no ha encajado un solo gol en 270 minutos.

Pese a los esfuerzos de Adrián González por envolver la semana de la final de liga de normalidad y rutina, en el entorno del Spirit solo se habla del futuro de Trinity Rodman, considerada hoy la gran figura del fútbol estadounidense.

Rodman acaba contrato y maneja varias propuestas de Inglaterra con las que el Spirit no puede competir por las restricciones salariales de la NWSL.

La delantera -que regresa de lesión- no ha querido hablar de su futuro, pero este podría ser su último partido no solo con la camiseta del Spirit, sino en la NWSL.

Ruido mediático a un lado, González considera que el Spirit llega "más preparado" a la final de este año, tras la experiencia adquirida en 2024.

"Este equipo está hecho para ganar. Queremos estar ahí cada año, queremos ser el mejor equipo del país", afirmó el técnico de Sabadell (Barcelona), que cuenta habitualmente en su once con la colombiana Leicy Santos y la mexicana Rebeca Bernal.

La temporada del Gotham recuerda a la de 2023, la primera de Amorós, cuando el equipo neoyorquino se proclamó campeón tras acceder al 'play-off' desde la última plaza.

Las victorias ante el Current y el Pride -la primera con un gol en el minuto 121 de la prórroga y la segunda en el 97 del tiempo reglamentario- han teñido de épica el camino del equipo de Amorós.

"Ha sido una temporada increíble y exigente para nosotros: hemos jugado más que nadie, viajado más que nadie y pasado por muchas cosas que nos dificultaron ser constantes. Pero esa mentalidad de no rendirse nunca nos ha acompañado hasta el final, hasta el pitido final, con ese ADN Gotham", dijo Amorós en los días previos.

El Gotham cuenta en sus filas con la delantera granadina Esther González, elegida esta semana en el once ideal de la liga. También con las brasileñas Bruninha y Gabi Portilho.