La FIFA confirma las Series 2026 con partidos femeninos y masculinos

Según la FIFA, los buenos resultados de la primera edición en 2024 han provocado que estas Series se amplíe al fútbol femenino con un formato ampliado que amplía el número de encuentros internacionales competitivos con el fin de desarrollar el fútbol mundial.

"La FIFA Series busca ofrecer nuevas oportunidades a futbolistas, entrenadores y aficionados, y fomentar la universalidad y diversidad del fútbol a través de partidos competitivos. La edición de 2026 beneficiará todavía más tanto a las selecciones de fútbol femenino como de masculino. La competición tiene el objetivo de fortalecer el deporte rey al enfrentar a países de todo el mundo y permitir que las comunidades locales brillen en el ámbito mundial", indicó el suizo Gianni Infantino, presidente de la FIFA.

La serie masculina se disputará en Australia, Azerbaiyán, Indonesia, Kazajistán, Mauricio, Puerto Rico, Ruanda y Uzbekistán, aunque se podría incrementar el número de países, y la femenina en Brasil, Costa de Marfil y Tailandia.