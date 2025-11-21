Los cuartos de final del torneo Apertura salvadoreño comienzan con el Firpo como favorito

Los Toros del Firpo, que concluyeron la etapa regular del torneo con números perfectos -50 puntos- y líderes, se enfrentarán de visita al Platense, dirigidos por el peruano Alberto 'Chochera' Castillo.

El Platense se ubicó en el octavo puesto y tiene la dura tarea de vencer en su casa al Firpo para así conseguir una ventaja.

Otro de los favoritos en esta instancia es el Futbolistas Asociados Santanecos (FAS), equipo que, de la mano del mexicano Cristian Flore, se medirá ante el Cacahuatique.

El FAS concluyó la etapa regular de la liga en el segundo puesto con 44 puntos, los mismos que sumó el Alianza -actual campeón nacional- que, por diferencia de cuota goleadora, quedó en el tercer lugar.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los Albos del Alianza, del argentino Ernesto Corti y uno de los equipos con una de las mejores aficiones, visitarán al Municipal Limeño.

Alianza también es uno de los favoritos para avanzar a las semifinales del torneo.

Entre tanto, los Emplumados del Águila, dirigidos por el mexicano exmundialista Juan Carlos Chávez, recibirán en la calurosa ciudad de San Miguel, en el oriente del país, a los Caleros del Isidro Metapán.

Los cuartos de final definirán, en dos partidos -ida y vuelta-, a los cuatro semifinalistas del Apertura, de las que saldrán los dos equipos que disputarán la final en diciembre.

- Programación de los juegos de ida de los cuartos de final: