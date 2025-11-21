Melendi repite en Bogotá con su gira ‘20 Años’ y llena de nostalgia el Movistar Arena

Con su habitual mezcla de rumba flamenca y pop —la fórmula que lo llevó del underground asturiano al estrellato en España desde comienzos de los años 2000— el artista ofreció una noche teñida de nostalgia, humor y complicidad con un público que coreó cada éxito.

El repertorio se construyó alrededor de las canciones que han acompañado rupturas, fiestas y momentos íntimos de varias generaciones: 'Un violinista en tu tejado', 'Caminando por la vida', 'Tocado y hundido', 'Barbie de extrarradio' o 'De pequeño fue el coco', entre muchas otras.

También hubo espacio para temas recientes como 'Mírame', tras la que Ramón Melendi, nombre completo del artista, recordó que la gira se llama '20 años', aunque ya lleva casi cuatro recorriendo escenarios de España y Latinoamérica.

"Estamos celebrando 20 años de canciones que ya son casi 24. Se nos ha extendido un poco", bromeó Melendi en el escenario, sobre el que también hubo espacio para sorpresas de sus fanáticos como una revelación de sexo del bebé de una de sus seguidoras.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Esta es la tercera visita consecutiva del asturiano en tres años: primero con el disco 'Likes y cicatrices', luego con la gira '20 años sin noticias' y este jueves con la ampliación de ese tour conmemorativo.

Con humor, confesó tener "un gran complejo de Peter Pan" porque se sigue vistiendo "como uno de 20 años", y recordó el inicio de su carrera, cuando "frecuentaba otros jardines", aunque a día de hoy, mas de veinte años después, sólo extraña al que alude en 'Tu jardín con enanitos'.

Con 24 discos de platino y más de 5,5 millones de ejemplares vendidos, Melendi continuará su recorrido por Latinoamérica con su último concierto en Colombia, en la ciudad caribeña de Barranquilla, y dos en Ecuador, antes de cerrar oficialmente en Madrid el tramo final de su celebración por dos décadas de música.