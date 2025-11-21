Pellegrino: "Sabemos la dificultad que implica el rival pero tenemos ilusión"

"Estamos con mucha ilusión porque hemos ido avanzando en esta copa junto con el nivel del equipo, todas las dificultades que hemos ido teniendo las hemos ido superando y llegamos a esta final con uno de los mejores rivales que nos podía tocar", expresó el técnico argentino.

"Sabemos la dificultad que tiene el rival pero, sobre todo, tenemos ilusión porque mi equipo siempre los desafíos que ha tenido por delante ha mostrado ganas de crecer y eso es lo que siento de cara al partido de mañana", añadió.

Pellegrino señaló que Lanús ha ido "de menos a más" en la competencia y ha mejorado "a nivel futbolístico y a nivel de mentalidad".

"Llegamos con ilusión de hacer el mejor partido posible, de poder ser nosotros mismos, de que podamos sacar nuestro juego", expresó, y destacó "el hambre de mejorar y de crecer" de sus jugadores.

Por otra parte, anticipó que ambos equipos intentarán imponer el estilo que los ha llevado hasta la final y adelantó que buscará que el 'Galo' no pueda desplegar su peligroso juego ofensivo.

"Somos dos equipos que tenemos una idea clara de cómo queremos hacer las cosas", subrayó, y destacó que, con toda la información disponible sobre cada equipo, es muy difícil que uno logre sorprender a su rival en esta instancia.

Además, consultado sobre los elementos que pueden influir en el desarrollo del encuentro, resaltó que la humedad y el clima serán factores a los que deberán adaptarse con rapidez y que pueden tener un impacto importante en el juego.