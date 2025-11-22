El Athletic despega, el Sevilla se acerca a Europa y tablas en el derbi catalán

Momento dulce para el cuadro rojiblanco, que ha cambiado por completo su dinámica tras sumar solo 6 de 27 puntos posibles en las nueve primeras jornadas. La victoria ante el Eibar (2-0) marcó el punto de inflexión y, desde entonces, el equipo que dirige Javier Lerga ha enlazado 7 de los últimos 9 puntos, con un derbi vasco que se le escapó en el añadido y un contundente triunfo frente al Granada.

Ante el conjunto andaluz, las 'leonas' encontraron la eficacia que les había faltado en las jornadas anteriores. El triplete de Ane Azkona, unido a los goles de Daniela Agote y Maite Zubieta, refuerza la confianza de un grupo que ha encontrado la solidez en su juego y se aleja del descenso (1-5).

También atraviesa un gran momento el Sevilla, que logró ante el Deportivo Abanca (3-1) su tercer triunfo consecutivo. Inma Gabarro, con un doblete, y Fatou Kanteh, que anotó por segunda jornada consecutiva, marcaron para las locales, mientras que Ainhoa Marín transformó un penalti para el conjunto gallego.

Con esta racha, el conjunto hispalense se acerca a los puestos europeos: se sitúa a cuatro puntos de la zona 'Champions', pendiente aún de lo que hagan Atlético de Madrid, Real Madrid y Real Sociedad este domingo.

En contraste con la inercia positiva de Athletic y Sevilla, el derbi catalán entre Badalona Women y Espanyol ofreció un duelo mucho más equilibrado, resuelto en un reparto de puntos que no satisface a ninguno de los dos equipos.

Las locales se adelantaron al filo del descanso con un taconazo de Itzi Pinillos tras un rechace en un córner, pero en la reanudación Ona Baradad aprovechó un pase filtrado de Phoenetia Browne a la espalda de la defensa para firmar el 1-1.

El Badalona Women rozó la victoria en el descuento, aunque se encontró con una decisiva Romy Salvador, cuyo doble intervención conservó un empate que deja a ambos equipos igualados a 13 puntos en mitad de la tabla.

Finalmente, en el partido que cerraba la jornada del sábado, Madrid CFF recuperó sensaciones tras dos derrotas consecutivas al imponerse al penúltimo clasificado DUX Logroño (1-0) gracias a un tanto penalti en el minuto 90.

Tras la revisión del VAR, las árbitras señalaron la pena máxima, que Mónica Hickmann transformó para derribar el muro visitante y condenar al DUX a su tercera derrota consecutiva, hundiéndolo aún más en la zona de descenso.