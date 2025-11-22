Junior Alonso defiende que el Mineiro fue superior al Lanús, pero le faltó efectividad

"Yo creo que fuimos muy superiores, pero bueno, lastimosamente si eso no lo traducís en goles, terminas sufriendo de esta forma", expresó Alonso tras el partido en el estadio Defensores del Chaco, donde el Granate se impuso por 5-4 en los penaltis después de empatar 0-0 en el tiempo reglamentario y en la prórroga.

El paraguayo defendió que su equipo tuvo "controlado el partido durante los 120 minutos", que crearon varias ocasiones de gol "claras", pero lamentó que no pudieron convertir para abrir el marcador.

"Llegamos a la hora de los penales y eso lastimosamente depende un poco de la suerte y del mérito también", agregó el defensor de 32 años.

El conjunto del entrenador argentino Mauricio Pellegrino levantó su segunda Copa Sudamericana, luego de haber conquistado su primer título en 2013 cuando venció al brasileño Ponte Preta.

