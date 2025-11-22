Lanús repite equipo ante Atlético Mineiro, que tendrá a Hulk y Alan Franco como titulares

Mauricio Pellegrino, entrenador de Lanús, ha otorgado la confianza al once que lo ha llevado a la final del torneo continental, con el ex Atlético Madrid y Benfica Eduardo Salvio por el costado derecho y Ramiro Carrera por el lado izquierdo.

Pese a haber expresado preocupación por la capacidad de su rival en ataque, el técnico argentino mantuvo la línea de cuatro defensores, con Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, el paraguayo José Canale y Sasha Marcich.

Completan el equipo el portero Nahuel Losada y el doble pivot en el centro del campo, integrado por Agustín Cardozo y Agustín Medina, que con 19 años es el jugador más joven del un equipo marcado por la experiencia.

El conjunto brasileño, por su parte, tiene como novedad la inclusión de el ecuatoriano Alan Franco, que estaba en duda tras haber sufrido una molestia en la zona de la cadera durante el encuentro de su seleccionado ante Nueva Zelanda el pasado martes.

Franco estará acompañado en el centro del campo por Igor Gomes, mientras que el desequilibrante Bernard se posicionará unos metros más adelante.

La principal amenaza del equipo conducido por Jorge Sampaoli será el legendario Hulk, que estará apoyado por otro jugador de extensa trayectoria: Dudú.

El portero será Everson, mientras que en defensa, el 'Galo' presentará su habitual línea de tres, compuesta este sábado por Vítor Hugo, Ruan Trassoldi y el paraguayo Junior Alonso, mientras que en las bandas se ubicarán los incisivos Guilherme Arana y Rony.

En el estadio Defensores del Chaco de Asunción, ante más de 40.000 personas, Atlético Minero luchará por conseguir su primera Copa Sudamericana, mientras que Lanús apostará por repetir título tras el que conquistó en 2013.

Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich, Agustín Medina, Agustín Cardozo, Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera y Rodrigo Castillo.

Atlético Mineiro: Everson, Ruan Trassoldi, Junior Alonso, Víctor Hugo, Guilherme Arana, Alan Franco, Igor Gomes, Rony, Bernard, Dudu y Hulk.