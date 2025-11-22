Portugal, lideradas por Fifo y Silva, apunta al triunfo ante Nueva Zelanda

Las lusas, subcampeonas del mundo, estarán lideradas por Fifo y Janice Silva, dos de las mejores jugadoras de su generación y que se compenetran a las mil maravillas en la pista.

Así, Silva destacó las ganas de sus compañeras a la hora de debutar el torneo y apuntó: “Vamos a dar lo mejor para terminar en primer lugar del grupo y avanzar al siguiente desafío, los cuartos de final, aunque el reto no es fácil y el primer objetivo es ganar a Tanzania”.

La pívot de Portugal también dijo a los medios oficiales de la FIFA: “No será fácil porque cada equipo tiene sus cualidades y lo primero es centrarnos en el debut, sobre todo, porque respetamos a todas las rivales que enfrentamos", indicó.

En la selección de Tanzania, que cuenta con las seis jugadoras más jóvenes del torneo, la experiencia y calidad de Shelda Mafuru, de 28 años, será crucial para afrontar el encuentro ante Portugal.

Precisamente, la pívot africana se refirió a la competición y comentó: “Portugal es un gran equipo y nosotras también estamos listas para pelear, porque no llegamos a la Copa Mundial por suerte. Tenemos un objetivo y es jugar por la bandera de Tanzania y por los 70 millones de compatriotas”, dijo.

Dos horas y media antes (5:00) el grupo B se inaugurará con el encuentro Japón-Nueva Zelanda, importante para los dos, debido a que Portugal parte como favorita para ser líder y la segunda plaza puede estar más abierta para avanzar a cuartos de final.