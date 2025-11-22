Simeone, de Apollo: “Crecimiento absoluto, esto no debe parar y nos pedirá más exigencia”

“Crecimiento absoluto para el Atlético de Madrid. Una alegría enorme poder haber participado en todo este crecimiento con un montón de gente que hizo posible este crecimiento tan grande que tiene el club día a día. Y esto no debe parar. Al contrario, nos va a pedir más exigencia y, en esa exigencia, necesitamos asumir las responsabilidades e intentar seguir como el club está creciendo”, valoró en rueda de prensa.

Ya asoma el Getafe. El Atlético fue doblegado el pasado curso en el Coliseum. Aquel duelo, con remontada del conjunto azulón en los instantes finales, marcó un antes y un después para el equipo en el desarrollo de la campaña, finalmente sin ningún título y fuera de la competición por LaLiga.

“No nos detenemos en el partido de la temporada pasada, miramos el momento del Getafe y del nuestro. El Getafe sigue evolucionando año tras año en la competencia que tiene en todos los partidos que juega y está agregando muchas más cosas ofensivas de las que tenía años atrás. Eso genera que vamos a tener un rival duro, difícil y obviamente competitivo como es el Getafe”, advirtió el técnico.

“Tengo una admiración respetable por Bordalás, seguramente todo el trabajo que ha hecho en el Getafe ha logrado generar un compromiso y sobre todo una identidad de juego para su equipo. Todos sabemos qué partido nos vamos a encontrar del Getafe cuando te toca jugar. Y la evolución continua que tiene. No es solamente el primer Getafe de años atrás, sino que es un Getafe que sigue evolucionando”, destacó.

“Vamos a intentar competir de la manera que lo pedirá el partido”, continuó Simeone, que habló de los 700 partidos que cumplirá Koke Resurrección con el Atlético de Madrid en la cita de este domingo.

“De Koke seguimos sumando todo palabras de agradecimiento por su trabajo, su compromiso y su dedicación al club. Todavía nos sigue dando cosas importantes para el presente del equipo”.

En la secuencia próxima de nuevo de tantos encuentros con apenas tres días de diferencia, el entrenador insistió en el paso a paso para la elección de su once. “Iremos viendo partido a partido, como hemos ido trabajando siempre, buscando lo mejor para cada partido individualmente”, explicó

En la gestión de los minutos de los futbolistas que menos juegan, Simeone explicó que intentan “hablar con ellos, más allá de que es difícil convencerlos de que están bien, pero juega otro compañero y está el egoísmo normal que aparece cuando no te toca empezar”.

“Pero está la responsabilidad de saber que necesitamos de todos, necesitamos competir como equipo y para hacerlo necesitamos estar fuertes de afuera hacia adentro. ¿Cómo? Compitiendo entre ellos, esperando intentar poner a los jugadores que mejor estén para cada partido, sin mirar a nadie por el nombre sino por cómo están”, remarcó.

Simeone ya dispone de Johnny Cardoso, recuperado de una indisposición sufrida el jueves. Apunta a suplente. No ha jugado desde el esguince de tobillo sufrido a mediados de septiembre, aunque ya ha entrado en las tres últimas convocatorias.

“Tuvo la lesión que lo apartó bastante tiempo de poder competir para poder hacerse con un lugar, esta semana que trabajó muy bien tuvo esta fiebre que lo alejó nuevamente de los entrenamientos y este sábado volvió con intensidad y buen trabajo en el entrenamiento. Necesitamos de todos, tenemos muchos partidos y todos son muy importantes”, reiteró.